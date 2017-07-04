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Запорізька область - в лідерах за кількістю "200-бальників" на ЗНО

Деталі
липня 04, 2017

Запорізька область - в лідерах за кількістю 200-бальників зі ЗНО – на третьому місці  в Україні  за рівнем успішності складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє Дніпропетровський регіональний  центр оцінювання якості освіти. Запоріжці здобули 18(!)  найвищих (200 балів) результатів. Безумовним лідером за рівнем успішності на тестуванні традиційно є Київ (79 максимальних результатів). На другому місці - Львівська область (48), а ось Дніпропетровська опинилась позаду Запорізької - 15 найвищих оцінок. Загалом, в Україні 297 найвищих оцінок на ЗНО. Утім, остаточні результати зовнішнього незалежного оцінювання підбиватимуть після закінчення розгляду апеляцій, яке наразі ще триває.

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