Деталі липня 04, 2017

Нещодавно на службу до Бердянського прикордонного загону після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького прибули понад 10 молодих офіцерів.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської прикордонного загону.

Вони тільки отримали лейтенантські погони і відразу ж вирушили в підрозділи кордону. Нести службу їм допоможуть наставники-офіцери з досвідом служби