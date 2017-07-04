Нещодавно на службу до Бердянського прикордонного загону після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького прибули понад 10 молодих офіцерів.
Про це повідомляє прес-служба Бердянської прикордонного загону.
Вони тільки отримали лейтенантські погони і відразу ж вирушили в підрозділи кордону. Нести службу їм допоможуть наставники-офіцери з досвідом служби
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