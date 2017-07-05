У Бердянську невдовзі з'явиться памятник Небксній сотні

Деталі липня 05, 2017

У Бердянську невдовзі з'явиться пам'ятник Героям Небесної Сотні.Вочевидь його встановлять у нещодавно оновленому сквері Небесної Сотні, що на вулиці Грецькій, навпроти відділку поліції.

На своїй сторінці у соцмережі майстер-коваль Олександр Шапошник опублікував процес створення цього пам'ятника. Один із елементів представляє собою щит, з якими Самооборонівці протистояли Беркуту, із гаслом «Герої не вмирають». Металевий щит геть увесь посічений снайперськими кулями, а із отворів від куль проростають металеві маки.