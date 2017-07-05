Wednesday, July 05, 2017
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Начальник ДПРЧ-13 по охороні м. Енергодар Олег Панасенко у вихідний день врятував на пляжі людину.

Деталі
липня 05, 2017

Для справжніх рятувальників не буває вихідних. Вони завжди на варті безпеки громадян.

Так, 28 червня, начальник ДПРЧ-13 по охороні м. Енергодар майор служби цивільного захисту Олег Панасенко, відпочиваючи з друзями на пляжі біля озера, врятував людину. За словами очевидців, молодий чоловік у стані алкогольного сп’яніння купався в озері. Раптом він вирішив пірнути головою униз з укріплення, зробленого з автомобільних шин. Зважаючи на те, що глибина у тому місці близько 1 метра, цей необдуманий стрибок мало не коштував чоловікові життя. Він отримав серйозні травми, одразу наковтався води та втратив свідомість. Олег Панасенко відчув біду і першим помітив, що сталося. Він кинувся у воду і разом із другом постраждалого витяг його на берег. Почав надавати першу долікарську допомогу. Багаторічний досвід рятувальника зіграв вирішальну роль. Кілька секунд потому Олегові вдалося звільнити легені бідолашного від води і він почав дихати. Постраждалий стогнав від болю та не міг поворушити ногами. До приїзду швидкої Олег разом з іншими відпочиваючими продовжував надавати допомогу. Каретою швидкої врятованого госпіталізували до МСЧ-1 м. Енергодар. Медики виявили у постраждалого мешканця Мелітополя 1986 р.н. переломи у шийному відділі хребта. Через тяжкий стан постраждалого транспортували до лікарні у Запоріжжі.

 

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