Wednesday, July 05, 2017
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Відбулись практичні тренування рятувальників та співробітників патрульної поліції

Деталі
липня 05, 2017

Кожен рік у Запорізькій області виникає до 3000 надзвичайних подій, на ліквідацію яких залучаються підрозділи Служби порятунку «101». З них 75% складають пожежі, 15% припадає на проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП або в техногенному чи природному середовищах, і ще 10% на реагування при виявленні ВНП та для допомоги іншим службам.
Одним із головних чинників, що впливають на успішний порятунок людей та ліквідацію наслідків таких подій є своєчасне надання допомоги потерпілим та першочергові заходи по усененню небезпеки. Зважаючи на той факт, що прибуття підрозділів поліції на місце пригоди першими є цілком імовірним, виникає необхідність їхньої підготовки з цих питань.
Так, 4 липня на території Управління патрульної поліції м. Запоріжжя відбулися спільні практичні тренування рятувальників та поліцейських.
На меті заходу - удосконалення навичок та вмінь приборкати загорання до прибуття підрозділів ДСНС та відпрацювати взаємодію зазначених екстрених служб задля оперативної ліквідації різноманітних надзвичайних подій.
У ході тренувань рятувальники нагадали правила користування первинними засобами пожежогасіння, пояснили алгоритм порятунку постраждалих під час пожежі.
Поліцейські мали змогу випробувати власні сили при гасінні умовної пожежі, в орієнтуванні у задимленому приміщенні, пошуку можливих постраждалих та тренувальному порятунку.
Після теоретичної та практичної частини занять, учасники мали змогу отримати від рятувальників кваліфіковані відповіді на актуальні питання, які виникають у ході оперативних робіт та узагальнити алгоритм спільних дій для удосконалення взаємодії підрозділів під час ліквідації надзвичайних подій.

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