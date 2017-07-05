Wednesday, July 05, 2017
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Інформація, оприлюднена волонтером, не відповідає дійсності

Деталі
липня 05, 2017

У мережі «Facebook» та на деяких інтернет-ресурсах з’явилася інформація про незаконні дії працівників Токмацького відділення поліції. Офіційно повідомляємо, що оприлюднене не відповідає дійсності.

28 квітня приблизно о 12:05 на вулиці Перемоги в м. Токмак, працівники Запорізького зонального відділу Військової служби правопорядку зупинили автомобіль «Opel» з встановленим військовим номерними знаком, який не знаходиться на жодному з військових обліків.

На місце прибула слідчо-оперативна група Токмацького відділення Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Автомобіль для подальшої перевірки було вилучено та доставлено на територію Токмацького відділення поліції. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 290 Кримінального кодексу України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Слідчим суддею Токмацького районного суду накладено арешт на автомобіль.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що автомобіль належить військовій частині, яка знаходиться в місті Маріуполь. Військові звернулися до суду з клопотанням про скасування арешту. 23 червня суд задовольнив його.

4 липня представник військової частини забрав автомобіль. Жодних претензій до поліцейських від військового не надійшло.

Автомобілі благодійних організацій працівниками Токмацького відділення поліції не вилучались.

Відділ комунікації поліції Запорізької обл

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