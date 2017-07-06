Сегодня в #HelperЗапорожье обратился автомобилист, который попал в ситуацию, в которой, с его слов, "Волосы на голове встали дыбом".

Деталі липня 06, 2017

"Вчера двигаясь на своём авто по ул. Земского врача ЛУКАШЕВИЧА в районе дома 21, я почувствовал удар неистовой силы, подумал, что под автомобилем взорвалась граната. Выйдя из авто я сразу не понял, что случилось, за моим автомобилем тянулся след из масла ,а двигатель перестал работать. Всему виной был, судя по надписи "К", канализационный #люк, который был установлен с нарушениями и выпирает на большое расстояние над уровнем дороги." - рассказывает пострадавший автомобилист. Как рассказывает водитель, будучи в шоковом состоянии, он даже не сообразил вызвать полицию, а просто повёз на эвакуаторе автомобиль в ремонт ,где диагностировали (лопнувший картер) ремонт, который ему обойдётся в копеечку! Руководитель ОО "Helper Запорожье" #ДанилЩербаков инициировал обращение в районную администрацию для выяснения кому принадлежит данный люк и требованием устранить нарушение!