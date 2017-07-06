Близько 15 тисячам громадян допомогли працевлаштуватись (це майже дорівнює кількості жителів м.Оріхів)

«Протягом січня-червня 2017 року комплекс різноманітних послуг та
матеріального забезпечення отримали 44,6 тис. безробітних, які перебували
на обліку служби зайнятості, що на 13,2% менше минулорічного показника –
розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
- За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2017 року 14,9 тис.
безробітних знайшли роботу, з них 394 особи працевлаштовані на нові робочі
місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 30
осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по
безробіттю одноразово, 5 громадянина, старших від 45 років та з числа ВПО
та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 6,3
тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації.
З початку року 7,1 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших
роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 липня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької
області перебувало 17,6 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької
області на 1 липня 2017 року становила 1143 одиниці. Найпопулярнішими
професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників
– водії, продавці, кухарі, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники,
електромонтери, молодші медсестри, офіціанти, трактористи та інші
представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем
кваліфікації – бухгалтери з відповідним досвідом роботи та спеціалісти
державної служби».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної
роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
(За даними wikipedia кількість населення м.Оріхів Запорізької області 15,1
тис. громадян)
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