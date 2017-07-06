Близько 15 тисячам громадян допомогли працевлаштуватись (це майже дорівнює кількості жителів м.Оріхів)

Деталі липня 06, 2017

«Протягом січня-червня 2017 року комплекс різноманітних послуг та

матеріального забезпечення отримали 44,6 тис. безробітних, які перебували

на обліку служби зайнятості, що на 13,2% менше минулорічного показника –

розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

- За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2017 року 14,9 тис.

безробітних знайшли роботу, з них 394 особи працевлаштовані на нові робочі

місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 30

осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по

безробіттю одноразово, 5 громадянина, старших від 45 років та з числа ВПО

та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 6,3

тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення

кваліфікації.

З початку року 7,1 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших

роботах тимчасового характеру.

Станом на 1 липня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької

області перебувало 17,6 тис. безробітних.

Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької

області на 1 липня 2017 року становила 1143 одиниці. Найпопулярнішими

професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників

– водії, продавці, кухарі, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники,

електромонтери, молодші медсестри, офіціанти, трактористи та інші

представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем

кваліфікації – бухгалтери з відповідним досвідом роботи та спеціалісти

державної служби».

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної

роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

(За даними wikipedia кількість населення м.Оріхів Запорізької області 15,1

тис. громадян)