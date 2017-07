Олег Скрипка запрошує на фестиваль "Країна мрій".

Деталі липня 06, 2017

Цього року мистецький фестиваль "Країна Мрій-2017" відбудеться упродовж двох днів – 28 та 29 червня у Києві, у рамках фестивалю Аtlas Weekend у Національному Експоцентрі.

Ми готуємо безліч цікавинок для дітей і дорослих. Наші фестивальні галявини стануть зеленим амфітеатром для виконавців української та міжнародної етнічної музики.

Впевнений, що два дні для усіх нас промайнуть щасливо й безтурботно, під акомпанемент кращих українських митців етно-мелосу та наших друзів-музикантів з інших країн.

Отож, вдягайте найкрасивіші купальські віночки, найсвятковіші вишиванки і вирушайте з нами у Країну Мрій – вишуканої музики, краси, співів та танців.

Неодноразово помічав, як мистецькі прояви "етно" пробуджують у людині генетичну пам'ять, розкривають свідомість, змушують сягнути родинного коріння, вивчати історичну глибину власного народу.

"Країна мрій" щиро і натхненно шліфує різнобарвні грані етно стилю. Завжди спостерігаю, як наші учасники підносять народне тисячолітнє мистецтво на неймовірний художній рівень. Поєднуючи давні традиції із ультра-сучасним музичним забарвленням. І, зрештою, таким чином усі ми перетворюємо наше українське етно на актуальну, сучасну течію.

Упродовж двох фестивальних днів на сцені "Країни Мрій" для вас співатимуть:

Олег Скрипка у супроводі оркестру НАОНІ (Оркестр Народних Інструментів), The Celtic Social Club (Франція), Vivienne Mort, Illaria, Христина Соловій, Vuraj (Білорусь), Atmasfera, The Doox, Vroda & The Вйо, Очеретяний кіт, HeartBeat Brass Band, Transylvania Damn Fun.

Окрім Великої сцени, на наших гостей очікує Козацька галявина зі смачним кулішем, дитяча ігрова етно-зона, Алея ковалів, Майстерня гончарів.

І наостанок про сюрпризи нашої Країни! Для всіх своїх відвідувачів ми робимо приємний подарунок у перший день фестивалю, у День Конституції 28 червня – ВІЛЬНИЙ ВХІД на всі концерти та заходи "Країни Мрій".