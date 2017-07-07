Деталі липня 07, 2017

8-9 июля 2017 года пройдет XVIII парусная регата им. Героя Украины В. А. Сацкого на призы ПАО «Запорожсталь», в рамках Национальной регаты памяти Ивана Сирка. Торжественное открытие состоится 8 июля в 10.00 в яхт-клубе ПАО «Запорожсталь», по адресу: Правый бе-рег, ул. Лесозаводская, 1.

Журналистов, желающих осветить мероприятие, просим аккредитоваться до 10:00 07.07.17 по моб. тел. (096) 096 70 13. Контактное лицо - Ольга. Для журналистов 8 июля в 9.10 будет организован транспорт от ДК металлургов. Помимо этого, во время соревнований предусмот-рено катание на катере.

Соревнования проводятся на верхнем бьефе р. Днепр, среди экипажей крейсерских яхт и па-русно-туристических катамаранов по 7 классам. Ожидаемое количество яхт-участниц около 80 единиц, количество участников до 250 чел.; возраст от 18 до 65 лет. В соревнованиях тра-диционно принимают участие представители г. Днепра, Никополя, Энергодара, Запорожья.



Программа проведения регаты

08.07.17г.

10-00 – торжественное открытие соревнований

11-00 – 18-00 – гонки всех классов яхт

20-00 – выступление коллективов художественной самодеятельности ДК металлургов

21-00 – дискотека

09.07.17г.

10-00 – гонки всех классов яхт

14-00 – закрытие соревнований, награждение победителей



Справка:

ПАО «Запорожсталь» - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегиро-ванных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транс-портного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.