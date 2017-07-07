Friday, July 07, 2017
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На пожежі вогнеборці врятували чоловіка

Деталі
липня 07, 2017

7 липня о 01:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в одному із житлових будинків по вулиці Шмідта в с. Плодорідне Михайлівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті горіли меблі, домашні речі на загальній площі 3 кв.м.
Одночасно ліквідовуючи пожежу, вогнеборці вивели на свіже повітря молодого чоловіка. 26-річного врятованого з отруєнням продуктами горіння госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до районної лікарні.
О 02:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

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