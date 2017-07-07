Деталі липня 07, 2017

10 липня об 11:00 у кризовому залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбудеться міжвідомча прес-конференція «Актуальні питання пожежної, техногенної безпеки під час оздоровчого сезону-2017».

До обговорення пропонуються такі питання:

1. Місце для героїзму є в житті кожного: у Василівському районі четверо підлітків врятували товариша на зрошувальному каналі



2. Підведення підсумків оперативної діяльності ГУ ДСНС України у Запорізькій області за червень 2017 року.

3. Резонансні надзвичайні події, які виникли на території області за останній місяць

4. Робота піротехнічних підрозділів області щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн на території області з початку року.



5. Зведені дані щодо виникнення пожеж в екосистемах: причини та профілактичні заходи, щодо недопущення загорянь на відкритій території



6. Резонансні події на водних об’єктах області, статистика врятованих та загиблих з початку оздоровчого періоду. Заходи, які вживають рятувальники для попередження виникнення надзвичайних подій на водоймах

7. Перегрівання та сонячні опіки влітку: як попередити?

8. Проведення заходів по забезпеченню пожежної безпеки під час збирання врожаю



9. Гідрометеорологічна обстановка на території Запорізької області



Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення заходу. Акредитація журналістів триває до 10 липня 09:00 за контактним телефоном (061) 787-94-83 та електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна особа: Альона Нестеренко 099-914-02-11