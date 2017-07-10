Monday, July 10, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі відзначили 500-річчя першого гетьмана України

Деталі
липня 10, 2017

Цього тижня за ініціативою очільника Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ», голови координаційної ради козацтва при Запорізькій обласній державній адміністрації Дмитра Сухініна у Запоріжжі відбулись заходи, присвячені 500-річчю від дня народження князя Дмитра Вишневецького (Байди)

- першого гетьмана українського козацтва, який збудував першу Січ на острові Мала Хортиця.
Представники запорізького козацтва разом з військовими Запорізького гарнізону поклали квіти до обеліску видатного козацького ватажка, а також побували на екскурсії у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.
А 8 липня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на острові Хортиця Єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ (КП) Фотій відслужив заупокійну літургію по Дмитру Івановичу Вишневецькому й поспілкувався з військовослужбовцями про особистість видатного державного діяча.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 