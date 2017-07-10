Акція на честь Сенцова

Деталі липня 10, 2017

Сьогодні, 13 липня, у день народження Олега Сенцова запоріжці прочитають його п'єсу «Номери» просто неба. Акцію «Ми з тобою!» на честь дня народження українського в'язня ініціювала організація Amnesty International Ukraine.

Учасники дізнаються про долю автора та підпишуть листи і листівки для нього. До акції приєднаються актори театру Запорізька нова драма.

Початок акції о 18:00. Місце проведення - Південний мікрорайон, станція Дитячої залізниці, паралельно вулиці 40-річчя Перемоги. Збір о 17:45 на зупинці "Ромакс" Південного мікрорайону.

Нагадаємо, 6 квітня у прокат вийшов документальний фільм «Процес» про справу Сенцова.