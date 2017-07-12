Наталя Зворигіна: «Регіональні ЗМІ готові взяти на себе відповідальність за формування черги денної суспільного життя»

Деталі липня 12, 2017

За круглим столом «Регіональні медіа України. Виклики сьогодення: нові можливості чи криза виживання?», що зібрав в Українському кризовому медіа-центрі у Києві представників місцевих ЗМІ та громадських організацій, що працюють у сфері розвитку незалежних медіа, публічно обговорили проблеми подолання системної кризи регіональних ЗМІ. Зокрема, йшлося про кризу непрофесійності, медіаграмотність та компетентність місцевих медіа. Поточну реформу державних та комунальних друкованих ЗМІ учасники заходу оцінили як шлях до подальшого поступального розвитку: нові формати, теми, читачі. Також з різних позицій оглянули і оцінили формати проектної роботи ГО у регіонах, проаналізували ефективність запропонованих форматів щодо розвитку незалежних регіональних медіа.

«За півтора роки із більш як 600 місцевих комунальних газет у процесі реформування або реформовані – всього третина. Інші – ніяк не можуть розпочати цей процес», – зазначив Олександр Дяченко, начальник юридичного відділу Української асоціації медіа-бізнесу, під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа центрі. Він підкреслив, що для багатьох регіональних ЗМІ реформування означатиме припинення їхньої діяльності. Діана Дуцик, виконавчий директор Громадської організації «Детектор медіа», зазначила, що проблеми у регіонах зосереджені переважно у двох сферах – це економічні проблеми та якість контенту. Ольга Труфанова, виконавчий директор Інституту розвитку регіональної преси, наголосила, що у процесі роздержавлення, регіональним ЗМІ, які хочуть реформуватись, не вистачає коштів, а зацікавленість донорів невелика. Наталія Зворигіна, в.о. головного редактора газети «Запорізька правда», член правління Запорізької обласної організації Національного союзу журналістів України, розповіла, що через брак коштів, незалежним регіоналами ЗМІ важко конкурувати із газетами, які фінансуються місцевими олігархами.

Діана Дуцик зазначила, що прямим наслідком залежності місцевих ЗМІ від олігархів та політичних сил є необ’єктивне висвітлення подій. «Три роки ми моніторимо дотримання професійних стандартів, і ми бачимо, що по нашій 5-бальній шкалі, загальний бал […] майже ніколи не дотягує до 4 балів», – зазначила Ірина Новожилова, керівник Асоціації професійних журналістів та рекламістів Житомирщини. «За нашими спостереженнями редактори звикли отримувати гроші, а не заробляти їх. А зараз стоїть питання, як зробити газету ефективною і шукати нові формати роботи», – додала вона.

«Журналісти, які вірять в етику, вірять у стандарти, […] і вперто роблять щось за стандартами і за якістю, врешті, вийдуть на гідний рівень фінансової діяльності своїх ЗМІ. Досвід показує, що якщо у нас буде економіка, якщо країна буде справді розвиватись, то вони будуть на передовій і вони зможуть заробляти», – наголосив під час круглого столу Роман Вибрановський, керівник напрямку комунікації реформ Українського кризового медіа-центру.

- Попри всі негаразди регіональні ЗМІ налаштовані на реформи і готові взяти на себе відповідальність за формування черги денної розвитку громадянського суспільства в Україні. Адже саме їм люди довіряють найбільше, - коментує захід в.о.головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна.- Дуже важливо, щоб журналісти і громадські організації діяли в унісон. Врешті, від злагодженості їх дій залежить успіх і напрямок розвитку нашої країни.