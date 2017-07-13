Thursday, July 13, 2017
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Вітання з Днем працівників металургії від Костянтина Бриль

Деталі
липня 13, 2017

Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем працівників металургійної та гірничодобувної галузі України!
В нашій державі металургія є однією з найважливіших промислових галузей. Адже без неї неможливо уявити сучасну техніку, науку чи повсякденне життя. Тож не дивно, що діяльність металургів та гірників відіграє таку важливу роль в економіці всієї України.
Без важкої праці наших металургів практично неможливо налагодити та забезпечити роботу безлічі підприємств не тільки важкої, але і легкої промисловості. Власне ж гірничодобувна промисловість нерозривно пов’язана з металургійною. Адже саме гірники видобувають руду, газ та все, що потрібно для металургів регіону.
Сьогодні в цих галузях працюють сотні тисяч людей: доменщики, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі, інженери, шахтарі, геологи та багато інших фахівців.
І нині бажаю всім вам міцного здоров'я, успіху та щастя. Дякую вам за нелегку працю. Обрана вами професія - важка та почесна. А звання металургів та гірників завжди буде приводом для гордості не тільки у Запоріжжі, а й в усій Україні.
Зі святом вас!

Голова Запорізької обласної Державної адміністрації Костянтин Бриль

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