Friday, July 14, 2017
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20 липня Андрій Куліков проведе в Запоріжжі мозковий штурм

Деталі
липня 14, 2017

У четвер, 20 липня 2017 року об 11.00 у Запорізькому обласному центрі молоді (м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49) в рамках громадського марафону #Навіщо_Нам_Бути_Разом?

відбудеться мозковий штурм на тему: «Шляхи та умови реінтеграції: виклики та можливості».
Учасники розділяться на дві пари команд, які представлятимуть аргументи «за» та «проти» за такими позиціями:
• Чи можемо ми бути разом: так чи ні?
• Україна має звільнити Донбас військовим шляхом: так чи ні?
• Влада має почути людей з тимчасово окупованих територій: так чи ні?
• Реінтеграція: перед деокупацією чи після?
У фінальній частині заходу команди разом з залом визначать певну «третю позицію», яка дозволяє дійти компромісу, відповівши на такі питання:
• За яких умов ми можемо бути разом?
• Навіщо нам бути разом?
Ведучий - журналіст Андрій Куликов.
Запрошені гості:
Юлія Тищенко, експерт, Український незалежний центр політичних досліджень
Олег Саакян, громадський активіст, Єдиний Координаційний Центр «Донбас»
У мозковому штурмі візьмуть участь представники місцевих спільнот - волонтери, АТОвці, переселенці, громадські активісти.
Захід відбудеться за підтримки Посольства Швейцарії в Україні, участі Українського незалежного центру політичних досліджень та Єдиного Координаційного Центру «Донбас».

 

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