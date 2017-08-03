Thursday, August 03, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі
серпня 03, 2017

2 серпня о 12:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Магістральна в Шевченківському районі м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві надвірні споруди на загальній площі 80 кв.м.
О 13:01 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:26 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Школи місцевого самоврядування

серпня 03, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large75

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 