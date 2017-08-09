У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в екосистемі на площі 3,5 га

Деталі серпня 09, 2017

07 серпня о 17:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу станції Дослідна Комунарського району

м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горіла суха трава та гілля. Гасіння пожежі ускладнювалося через неможливість під’їзду техніки до місця розповсюдження вогню та пориви вітру, які швидко перекидали полум’я на значну відстань.

О 19:25 вогнеборці за допомогою стволів та підручних засобів локалізували загорання, а о 21:27 – повністю ліквідували пожежу.

Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 3,5 га.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області