Запорізькі рятувальники долучились до ліквідації пожежі лісової підстилки та лісу поблизу с. Костогризово Херсонської області

Деталі серпня 09, 2017

Близько 14:00 7 серпня поблизу с. Костогризове Олешківського району на території Костогризівського лісництва Олешківського лісового господарства виникло

загорання лісової підстилки та лісу на площі до 40 га.

Вже о 18:00 на ліквідацію пожежі від ГУ ДСНС України у Запорізької області залучили 6 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.

Cтаном на 14:00 8 серпня відкритого вогню не спостерігається, проводиться проливка окремих осередків тління. Літаком Ан32-П здійснено 2 скиди води, вертолітом МІ-8 ДСНС України здійснено 9 скидів води.

До ліквідації пожежі залучено 167 чол. та 48 од. техніки, з них від ДСНС — 121 чоловік особового складу та 30 одиниць техніки.

Для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі від ДСНС залучено 2 літаки АН-32 П, вертоліт МІ-8 та від Міністерства оборони України вертоліт МІ-8, якими здійснено 21 скид.

Додатково для гасіння залучили сили і засоби із Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

На місці пожежі координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснює оперативна група Головного управління ДСНС в Херсонській області на чолі з начальником Сергієм Чорним.