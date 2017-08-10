У Якимівському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території бази відпочинку

Деталі серпня 10, 2017

9 серпня о 13:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території бази відпочинку «Електрик-2» в Якимівському районі смт Кирилівка.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що, горить дах та два приміщення в корпусі бази відпочинку на площі 50 кв. м. На момент прибуття підрозділів, працівниками бази було евакуйовано 30 людей. Вже о 14:10 рятувальники пожежу локалізували а о 14:30 повністю ліквідували горіння.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

9-13 серпня по місту Запоріжжя та Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна пожежна

небезпека.

Прогноз погоди з10 - 11 серпня2017 року

по Запорізькій області

10.08.17 - Невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі18-23о, вдень31-36о.

11.08.17– Невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі18-23о, вдень31-36о.



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ГУ ДСНС України у Запорізькій області