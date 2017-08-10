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Рятувальники надали допомогу 81-річній жінці, яка впала у підвал

Деталі
серпня 10, 2017

9 серпня о 21:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Хмельницьке Чернігівського району 81-річна жінка впала у підвал та самостійно не змогла піднятися.
Як з’ясувалося на місці події, що у підвалі 2 метрової глибини лежить жінка та іде подальше руйнування перекриття будівельних конструкцій. Бійці ДСНС за допомогою рятувальних мотузок  та пожежних поясів витягли постраждалу та передали медикам. Лікарі діагностували жінці перелом шийки бедра до госпіталізували до Чернігівської ЦРЛ.

Рятувальники витягли 59-річну жінку з ями глибиною 1,5 м
9 серпня  о 15:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у м. Дніпрорудне по вул. Шахтарська жінка впала у яму.
Як з’ясувалося, в результаті події 59-річна жінка отримала відкритий перелом нижньої третьої лівої голені. Бійці ДСНС за допомогою брезенту та рятувальної мотузки витягли постраждалу з 1,5 метрової ями та перенесли до карети швидкої допомоги.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.

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