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Поліція інформує: в Запорізькій області знизилась кількість розбійних нападів

Деталі
серпня 11, 2017

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у 2017 році зменшилась кількість розбійних нападів в області. За сім місяців поточного року зареєстровано 99 розбійних

нападів, що значно менше ніж за аналогічний період 2016 року. За сім місяців минулого року зареєстровано 171 такий злочин.

Зазначимо, що минулого року було розкрито 44,4% від загальної кількості зареєстрованих розбоїв, тоді як в поточному році процент розкриття склав 76,8%.
Рівень розкриття таких злочинів в Запорізькій області вище середньодержавного: 76,8% кримінальних правопорушень, по яких особи встановлено та їм повідомлено про підозру. Середній показник по Україні склав - 60,1%.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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