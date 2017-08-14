У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу у Богатирському лісництві

Деталі серпня 14, 2017

11 серпня о 13:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Богатирському лісництві поблизу с. Богатир Якимівського району.





Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в окремих осередках сталося загорання лісової підстилки на загальній площі 8 га.

О 15:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 20:00 – ліквідували.

До ліквідації пожежі від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 5 одиниць техніки та 18 вогнеборців. Від лісового господарства задіяли 3 одиниці техніки та 10 чоловік.

Додатково на гасіння загоряння залучили пожежно-рятувальні підрозділи з міста Мелітополь, Веселе, Якимівка та Приазов’я.

На місці пожежі координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Запорізька області.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області