У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу господарських споруд

Деталі серпня 14, 2017

13 серпня об 11:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Мелітопольському районі с. Маяк.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 11 надвірних споруд, 720 тюків сіна, дрова та господарське приладдя на площі 2000 м кв.

Вже о 12:20 пожежу локалізували, а о 13:50 повністю ліквідували горіння. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.