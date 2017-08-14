У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу в Старобердянському лісництві

Деталі серпня 14, 2017

13 серпня об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Мелітопольському районі ДП «Мелітопольське ЛМГ» Старобердянському лісництві.





Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території лісництва горить суха трава, чагарники та дерева на площі 4,7 га. з них 3,2 га. верхова пожежа.

Вже о 12:30 пожежу локалізували, а о 13:57 повністю ліквідували горіння.

До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці техніки та 6 працівників лісового господарства. Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.