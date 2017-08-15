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Громадяни, будьте пильні – встановлено п’ятий клас пожежної небезпеки!

Деталі
серпня 15, 2017

На території області тривалий час панує спекотна суха погода, зберігається п’ятий клас пожежної небезпеки. За даними Запорізького Гідрометцентру, він протримається до 20 серпня,

тому рятувальники застерігають громадян бути обережними, адже найменша жарина з вихлопної труби, необачно кинутий недопалок або людська недбалість при поводженні з вогнем стає причиною виникнення масштабних пожеж на відкритій території.
Тільки за вихідні дні на території області виникло 312 подій, з них 301 пожежа. Так, 254 пожежі виникло в екосистемах, з них 21 лісова. Полум’ям пошкоджено навколишнє природне середовище, суха трава та рослинні насадження на площі близько 200 га.
На ліквідацію подій від Головного управління ДСНС України у Запорізькій області залучалося 1390 вогнеборців та 386 одиниць техніки. У зв’язку з посиленим варіантом несення служби через пожежонебезпечний період, на ліквідацію подій були задіяні резервні зміни. Завдяки тому, вогнеборцям вдалося врятувати житловий фонд, адже в деяких випадках існувала реальна загроза перекидання вогню на населені пункти, ліквідувати пожежі в тих масштабах, яких вони набули до приїзду підрозділів ДСНС, а також не допустити травмування та загибелі людей на них.
Рятувальники вкотре застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

 

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