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На Запоріжжі поліцейські розшукали підлітків, які втекли з дитячого табору

Деталі
серпня 15, 2017

Декілька годин знадобилось правоохоронцям, щоб розшукати двох підлітків, які втекли з дитячого закладу відпочинку в Бердянську. 12 серпня близько першої години

ночі з повідомленням про зникнення двох неповнолітніх до поліції звернулась вихователь Маріупольського інтернату.

 

Правоохоронці з’ясували, що вихованці інтернату з початку серпня відпочивали в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку в місті Бердянськ. Ввечері 11 серпня двоє 15-річних хлопців зникли. Вчителі намагались самостійно розшукати зниклих. Проте самотужки розшукати дітей не вдалось і вночі педагоги звернулись до поліції.

Співробітники групи реагування швидко знайшли втікачів, які ховались зі знайомими дівчатами. З неповнолітніми мандрівниками поліцейські провели профілактичну бесіду та передали вихователям Маріупольського інтернату.

Нагадаємо, що 7 серпня працівники поліції розшукали двох неповнолітніх, які зникли у Бердянську. https://goo.gl/qQDNnz

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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