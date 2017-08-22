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У Запорізькій області рятувальники ліквідовують загоряння на відкритій території

Деталі
серпня 22, 2017

21 серпня о 12:55 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про пожежу у м. Бердянськ. Подія сталася біля поста поліції на Мелітопольському шосе.


Прибувши на місце події рятувальники встановили що горить суха трава і чагарники на загальній площі 4 га.
Через сильні пориви вітру існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані дачні будинки.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося вчасно відбити вогонь від приватного житлового сектору. О 15:00 бійці ДСНС локалізували пожежу.  Вогнеборці ліквідовують загоряння та проливають окремі осередки пожежі.
Від ГУ ДСНС на місці події працює 4 одиниці техніки та 20 рятувальників.

 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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