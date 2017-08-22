У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 103 пожежі в природних екосистемах

Деталі серпня 22, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 103 пожежі в екосистемах, з них 10 лісових. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі

і 117 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 150 одиниця техніки та 560 вогнеборець.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Запорізька область: рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території

21 серпня о 12:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Бердянськ. Подія сталася біля поста поліції на Мелітопольському шосе.

Прибувши на місце події рятувальники встановили що горить суха трава, чагарники та дерева на загальній площі 4 га.

Через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на дачну ділянку СОТ “Південий”, внаслідок чого згоріла дачна споруда площею 16 кв. м.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося вчасно відбити вогонь від приватного житлового сектору і не допустити його поширення на решту дачних будинків.

О 16:30 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 19:10 повністю ліквідували.

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 19 рятувальників.

м.Запоріжжя: вогнеборці ліквідували загоряння на відкритій території

21 серпня о 18:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу м.Запоріжжя. Подія сталася на вул. Перемоги у Вознесенівському районі.

Прибувши на місце події рятувальники встановили що на відкритій території горить суха трава та сміття на загальній площі 3 га. Додатково, для підвозу води на гасіння пожежі залучили 4 водовози КП «ЕЛУАШ».

О 19:10 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 20:00 повністю ліквідували.

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 9 одиниць техніки та 25 рятувальників.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

22 серпня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області очікується гроза, вдень місцями шквал 15-20 м/с, град, сильний дощ.

22 серпня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 22 серпня 2017 року

по Запорізькій області

Вночі: Хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер

південно-східний, 7-12м/с, температура повітря вночі 17-22о.

Вдень:Хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний, гроза, шквал, град, вітер північно-західний, 7-12м/с, під час

шквалу 15-20 м/с, температура повітря 26-31о.

по місту Запоріжжя

Вночі: Хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний,

7-12м/с, температура повітря вночі 19-21о.

Вдень: Хмарно з проясненнями, сильний дощ, гроза, шквал, град, вітер північно-західний,

7-12м/с, під час шквалу 15-20 м/с, температура повітря 28-30о.

Прогноз погоди з 22 - 23 серпня 2017 року

по Запорізькій області

23.08.17 - Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 22-27о.

24.08.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 22-27о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області