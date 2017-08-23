У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 44 пожежі в природних екосистемах

Деталі серпня 23, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 44 пожежі в екосистемах, з них 5 лісових. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 27,5 га.

Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 43 одиниці техніки та 164 вогнеборця.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків

Запорізька область: за минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

22 серпня на відкритій території Вільнянського та Олександрівського районів піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 10 небезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 4 артснаряди калібру 76 мм та 1 артснаряд калібру 88 мм, 4 гранати Ф-1, мінометну міну калібру 82 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Запорізька область: на пожежі вогнеборці врятували двох людей

22 серпня о 01:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в кімнаті житлового будинку по вулиці Центральна в с. Новопилипівка Мелітопольського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті горять меблі та домашні речі на загальній площі 24 кв.м.

На момент виникнення пожежі, в будинку знаходились власники. Вогнеборці вивели на свіже повітря 62-річного чоловіка та 89-річну жінку та передали лікарям. Врятованих з отруєнням продуктами горіння госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до центральної районної лікарні.

О 14:45 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:01 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

м. Бердянськ: на воді врятовано 41-річного чоловіка

22 серпня між торговим портом і центральним пляжем м. Бердянськ сталася подія на воді. На відстані 500 м від берега знесилений чоловік прохав на допомогу, який плив на хвилелом. Рятувальниками КП «Рятувально-водолазна служба» на катері «Сарепта» доставили 49-річного відпочивальника на берег. Медична допомога врятованому не знадобилась.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

23 серпня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області очікується гроза, вночі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.



Прогноз погоди на 23 серпня 2017 року

по Запорізькій області

Вночі: Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря 14-19о.

Вдень: Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря 22-27о.

по місту Запоріжжя

Вночі: Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря 17-19о.

Вдень: Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря 23-25о.



Прогноз пожежної небезпеки на 23-25 серпня 2017 року.

23 серпня на більшій частині території Запорізької області очікується зниження пожежної небезпеки до відсутності (1-й клас).

24-25 серпня на більшій частині території Запорізької області очікується мала (2-й клас ) пожежна небезпека.



Прогноз погоди з 24 - 25 серпня 2017 року

по Запорізькій області

24.08.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 22-27о.

25.08.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16о, вдень 23-28о.

Рівень радіації 0,12 мкЗв/год.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області