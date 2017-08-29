У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 32 пожежі в природних екосистемах

Деталі серпня 29, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 32 пожежі в екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 11,7 га. Від ГУ ДСНС

на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 33 одиниці техніки та 120 вогнеборців.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Запорізька область: за добу на воді врятовано 2-х людей

27 серпня на узбережжі Азовського моря м. Приморськ сталася подія на воді.

Рятувальники ОП АРЗ СП м. Запоріжжя на відстані 500 м від берега врятували 2 чоловіків, яких на гумовому човні відносило в море.



Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу господарчих споруд

27 серпня о 23:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на територї приватного домоволодіння м. Бердянськ.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять господарчі споруди: 2 металевих вагончика, літні навіси та клітки з птицею на загальній площі 100 м кв. Внаслідок пожежі загинуло 100 перепелів,15 цесарок та 10 індиків. Вже о 01:50 вогнеборці повністю ліквідували горіння. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загоряння.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

28 серпня на більшій частині території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека(5-й клас).

Вранці та вдень28 серпня по місту Запоріжжя та місцями по області очікуються грози.



Прогноз погоди на 28 серпня2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний7-12 м/с, температура повітря вночі15-20о, вдень27-32о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний7-12 м/с, температура повітря вночі17-19о, вдень30-32о.

Прогноз погоди з 29 - 30 серпня2017 року

по Запорізькій області

29.08.17 - Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північний5-10 м/с, температура повітря вночі11-16о, вдень17-22о.

30.08.17– Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний5-10 м/с, температура повітрявночі8-13о, вдень17-22о.

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