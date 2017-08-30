У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 34 пожежі в природних екосистемах

Деталі серпня 30, 2017

запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 38 одиниць техніки та 131 вогнеборець.

Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

м. Запоріжжя: на пожежі травмувалась 77-річна жінка

28 серпня о 04:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в житловому будинку по вулиці Жипописній, Шевченківського району м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок на загальній площі 60 кв.м.

Внаслідок пожежі травмувалась власниця будинку. Травмовану з діагнозом– отруєння чадним газом легкого ступеню каретою швидкої допомоги доставили до міської лікарні.

О 05:10 рятувальники локалізували пожежу, а о 06:24 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.



Запорізька область: за минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили 30 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

28 серпня в селищі Мордвинівка Мелітопольського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 30 одиниць небезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 7 артилерійських снарядів та 23 мінометні міни калібру 82 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

29-31 серпня місцями на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека ( 5-й клас).





Прогноз погоди з 30 - 31 серпня 2017 року

по Запорізькій області

30.08.17 - Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 18-23о.

31.08.17 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 19-24о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області