У м. Запоріжжя за добу вогнеборці ліквідували 2 загорання автомобілів

Деталі вересня 05, 2017

За минулу добу у м. Запоріжжі сталось 2 загорання автомобілів. Так, 4 вересня о 12:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Фінальна

горить автомобіль «VOLVO». Площа пожежі склала 1 кв.м.

а о 20:24 бійці ДСНС виїхали за адресою бул. Шевченка, де горів моторний відсік автомобіля «BMW» площі 1 кв. м.

У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області всього залучалося 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу

Василівський район: бійці ДСНС ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку

4 вересня о 10:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на 4-му поверсі, 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Ентузіастів м. Дніпрорудне Василівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті горять домашні речі та меблі загальною площею 8 кв.м.

О 10:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 10:50 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.



Прогноз погоди на 06 - 07 вересня 2017 року

по Запорізькій області

06.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 20-25о.

07.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 10-15о, вдень 20-25о.



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