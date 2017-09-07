Thursday, September 07, 2017
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У Пологівському районі бійці ДСНС ліквідували пожежу господарчих споруд

Деталі
вересня 07, 2017

5 вересня о 14:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння в с. Кінські Роздори

  Пологівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 3  дерев’яні  господарчі  споруди  на загальній площі 100 кв.м. Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що вододжерела знаходились на значній відстані. Тому організовано підвоз води тракторами з бочками.
О 14:55 рятувальники локалізували пожежу, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загорання,а о 19:50 – повністю ліквідували.   Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

 


Прогноз погоди на 07 - 08 вересня 2017 року
по Запорізькій області
07.09.17 - Мінлива  хмарність,  без  істотних  опадів,  вітер  західний, 7-12  м/с,  температура повітря вночі9-14о, вдень20-25о.
08.09.17–  Мінлива  хмарність,  вночі  без  опадів,  вдень  місцями  невеликий  дощ,  вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі10-15о, вдень21-26о

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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