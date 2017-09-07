У Пологівському районі бійці ДСНС ліквідували пожежу господарчих споруд

Деталі вересня 07, 2017

5 вересня о 14:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася на території приватного домоволодіння в с. Кінські Роздори

Пологівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 3 дерев’яні господарчі споруди на загальній площі 100 кв.м. Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що вододжерела знаходились на значній відстані. Тому організовано підвоз води тракторами з бочками.

О 14:55 рятувальники локалізували пожежу, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загорання,а о 19:50 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Прогноз погоди на 07 - 08 вересня 2017 року

по Запорізькій області

07.09.17 - Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі9-14о, вдень20-25о.

08.09.17– Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі10-15о, вдень21-26о

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