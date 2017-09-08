Friday, September 08, 2017
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Запорізька область: за добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 26 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

Деталі
вересня 08, 2017

6 вересня місцеві жителі в лісосмузі за 5 км від с. Мордвінівка Мелітопольського району знайшли підозрілі предмети схожі на вибухонебезпечні.


На місце події виїхала група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя. Рятувальники вилучили: артснаряди 76 мм – 2 одиниці, мінометні міни 82 мм – 4 одиниці, артснаряди 45 мм – 14 одиниць, артснаряди 23 мм – 6 одиниць часів війн. (Всього 26 одиниць). Піротехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву у спеціально встановленому місці.
У зв’язку з початком осінньо-польових робіт рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Правила поведінки при виявленні ВНП
- якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте місцеві органи влади та за телефонами 101 та 102. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний – краще перестрахуватися. Адже запобігти краще, ніж ліквідовувати наслідки. Окрім того, треба дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення.
- ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м. Також необхідно окреслити місце знахідки за допомогою мотузки або стрічки. Проте неможна вбивати у землю кілки, адже поблизу цього місця можуть ще знаходитися снаряди.
- одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. Удар лопати, грабель, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху.
- в жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку.
- не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета доки не прибули фахівці;
- категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

 

 

 

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