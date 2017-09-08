Friday, September 08, 2017
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У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі
вересня 08, 2017

7 вересня о 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Дніпровському районі м. Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на

території приватного домоволодіння горить  дах  та  перекриття житловогу будинку на площі 90 кв.м та господарча споруда з дровами на площі 100 кв.м
О 20:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:50 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 25 рятувальників.

 

Запорізька область: за добу вогнеборці ліквідували 21 пожежу в природних екосистемах
За добу на території Запорізької області виникло 21 пожежу в екосистемах, з них 4 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 17 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 21 одиниця техніки та 72 вогнеборця.
Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків

Прогноз погоди на 08 вересня 2017 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі12-17о, вдень22-27о
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 13-15о, вдень 24-26о.

Прогноз погоди на 09 - 10 вересня 2017 року
по Запорізькій області
09.09.17 - Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 3-8 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 24-29о.
10.09.17 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 3-8 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 24-29о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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