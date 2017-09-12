Токмацький район: бійці ДСНС врятували двох людей з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля

12 вересня о 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Бердянськ-Запоріжжя поруч з с. Садове.
Прибувши на місце події, з’ясувалося, що водій автомобіля «БМВ» пробив колесо, внаслідок чого автівка з’їхала в кювет, та перевернулась на дах. Бійці ДСНС, за допомогою спецобладнання, вилучили з понівеченої автівки 13-річну дитину та 60 річного чоловіка. Водія та ще двох пасажирів до прибуття підрозділу ДСНС автомобілями швидкої доставлено в лікарню.
Рятувальники від’єднали автомобільний акумулятор та змили паливно-мастильні матеріали з шляхового покриття.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Прогноз пожежної небезпеки на 12-14 вересня
12 вересня по Запорізькій області очікується переважно висока (4-й клас) пожежна небезпека.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вдень 12 вересня по місту Запоріжжя та місцями по Запорізькій області очікується посилення південно-східного вітру до 15-20 м/с.
З 13 вересня по Запорізькій області очікується надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 13 - 14 вересня 2017 року
по Запорізькій області
13.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 27-32о.
14.09.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 24-29о.
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ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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