Friday, September 15, 2017
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У Веселівському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі
вересня 15, 2017

13 вересня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Кутузова смт. Веселе.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння у літній кухні горять  домашні речі, меблі та обрешітка даху загальною площею 15  кв.м
О 10:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 11:10 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного загорання. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 рятувальника.

 


Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
З 13 вересня по Запорізькій області очікується надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 15 - 16 вересня 2017 року
по Запорізькій області
15.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 25-30о.
16.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 28-33о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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