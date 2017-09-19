Tuesday, September 19, 2017
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У Запорізькій області за добу вогнеборці ліквідували 35 пожеж в природних екосистемах

Деталі
вересня 19, 2017

За добу на території Запорізької області виникло 35 пожеж в екосистемах, з них 2 лісові. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 16,3 га.

Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 40 одиниць техніки та 136 вогнеборців.
Триває пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

 


Прогноз погоди на19 - 20 вересня2017 року
по Запорізькій області
19.09.17 - Мінлива  хмарність,  без  опадів,  вітер  південно-східний5-10  м/с,  температура повітря вночі14-19о, вдень28-33о.
20.09.17–  Мінлива  хмарність,  без  опадів,  вітер  північно-східний5-10  м/с,  температура повітря вночі14-19о, вдень29-34о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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