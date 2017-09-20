У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у приватних гаражах

Деталі вересня 20, 2017

18 вересня о 12:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Сталеварів Вознесенівського району м. Запоріжжя.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах двох гаражів на загальній площі 50 кв.м.

Вогнеборці витягнули з палаючих приміщень на вулицю два автомобіля «ВАЗ».

О 13:05 рятувальники локалізували загорання, а 14:45 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторну займанню.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

18 вересня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігається надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 20 - 21 вересня 2017 року

по Запорізькій області

20.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 28-33о.

21.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 29-34о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області