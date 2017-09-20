У результаті ДТП на Запоріжжі загинув пішохід

Деталі вересня 20, 2017

Водій маршрутного таксі в місті Запоріжжя скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії чоловік загинув. Відкрито кримінальне провадження. 18 вересня близько 19:30 водій маршрутного таксі 1964 року народження, рухаючись з боку вулиці Демократичної в напрямку вулиці Північне шосе, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїжджу частину в районі пішохідного переходу.

Внаслідок аварії чоловік 1948 року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Обставини та причини події встановлюються. Призначено ряд експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що поліцейські розшукати водія, який у жовтні 2016 року вчинив наїзд на двох людей та зник з місця події, залишивши потерпілих без допомоги. https://goo.gl/U3u3NG

Відділ комунікації поліції Запорізької області