У м. Енеродар вогнеборці ліквідували загорання автомобіля

Деталі вересня 20, 2017

20 вересня о 03:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою по вул. Курчатова м. Енергодар горить автомобіль «FORD MONDEO».



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля. Площа пожежі склала 2 кв.м. О 03:59 рятувальники локалізували загорання, а о 04:15 – повністю ліквідували.

Причина пожежі та її збиток встановлюються.

Внаслідок подій ніхто не постраждав. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області всього залучалося 2 одиниці техніки та 4 чоловіка особового складу

м. Запоріжжя: за минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили дві одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

19 вересня в Комунарівському та Вознесенівському районах м. Запоріжжя піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 2 одиниці небезпечних предметів часів минулих війн, а саме: протитанкову міну ТМ- 41 та артилерійський снаряд калібру 152 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу у багатоповерхівці

19 вересня о 08:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятнадцяти поверховому будинку по вул. Космічна Комунарського району м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на балконі горять домашні речі загальною площею 1,5 кв.м.

О 08:17 вогнеборці локалізували пожежу, а о 08:20 – повністю ліквідували.

Причина пожежі та її збиток встановлюються.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 15 рятувальників.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

20-22 вересня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігається надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 21 - 22 вересня 2017 року

по Запорізькій області

21.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 28-33о.

22.09.17 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області