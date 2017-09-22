Friday, September 22, 2017
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Гуляйпільський район: внаслідок пожежі загинули двоє пенсіонерів

Деталі
вересня 22, 2017

20 вересня о 02:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Перемоги с. Гірке Гуляйпільського району сталася пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що горить житловий будинок на загальній площі 54  кв.м. Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя. Ними виявились власниця будинку та її співмешканець.

 

О 02:25 пожежу локалізували, а о 07:30 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 вогнеборців.

Прогноз погоди на 22 - 23 вересня 2017 року
по Запорізькій області
22.09.17 - Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 24-29о.
23.09.17 – Мінлива хмарність, дощ, вдень місцями сильний, гроза, вітер південно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 17-22о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області
   

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