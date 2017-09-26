У Запорізька область на воді врятовано рибалку

Деталі вересня 26, 2017

25 вересня о 15:00 в м. Бердянськ в районі 3 дамби селища «АКЗ», в акваторії Азовського моря сталася подія на воді. На відстані 900 м від берега чоловіка на гумовому

човні відносило у відкрите море.

Рятувальники КП «рятувально-водолазної служби» №1 БМР дістались до 65-річного рибалки та доставили його на берег.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

26 вересня по місту Запоріжжя та місцями по Запорізькій області очікуються пориви північно-східного вітру до15-20 м/с.

28-30 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-4о



Прогноз погоди на 26 вересня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-13о, вдень 16-21о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 10-12о, вдень 18-20о

Прогноз погоди на 27 - 28 вересня 2017 року

по Запорізькій області

27.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 5-10о, вдень 14-19о.

28.09.17– Мінлива хмарність, без опадів, на грунті заморозки 0-4о, вітер північно-східний, 7-12 м/с,місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о, вдень 13-18о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області