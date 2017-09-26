Tuesday, September 26, 2017
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У Запорізька область на воді врятовано рибалку

Деталі
вересня 26, 2017

25 вересня о 15:00 в м. Бердянськ в районі 3 дамби селища «АКЗ»,  в акваторії  Азовського  моря сталася подія на воді. На відстані 900 м від берега чоловіка на гумовому

човні відносило у відкрите море.
Рятувальники КП «рятувально-водолазної служби»  №1  БМР дістались до 65-річного рибалки та доставили його на берег.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
26 вересня по місту Запоріжжя та місцями по Запорізькій області очікуються пориви північно-східного вітру до15-20 м/с.
28-30 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-4о

 


Прогноз погоди на 26 вересня 2017 року
по Запорізькій області
Мінлива  хмарність,  без  опадів,  вітер  північно-східний, 7-12  м/с,  місцями  пориви 15-20  м/с, температура повітря вночі 8-13о, вдень 16-21о.
по місту Запоріжжя
Мінлива  хмарність,  без  опадів,  вітер  північно-східний, 7-12  м/с,  пориви 15-20  м/с,  температура повітря вночі 10-12о, вдень 18-20о
Прогноз погоди на 27 - 28 вересня 2017 року
по Запорізькій області
27.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 5-10о, вдень 14-19о.
28.09.17– Мінлива хмарність, без опадів, на грунті заморозки 0-4о,  вітер північно-східний, 7-12  м/с,місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о, вдень 13-18о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
                ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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