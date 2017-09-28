У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу надвірних споруд

Деталі вересня 28, 2017

26 вересня о 08:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Преображенка Оріхівського району виникла пожежа.



Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що за вказаною адресою горить дві надвірні споруди загальною площею 18 кв. м. та існує загроза перекидання вогню на близько розташований житловий будинок. Тому робота рятувальників відбувалась у двох напрямках: захист будинку та гасіння пожежі.

Вже 08:37 локалізували, а ліквідовано о 09:30.

Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електропроводки.

ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

