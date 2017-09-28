У Вільнянському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

27 вересня о 01:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Свободи, с. Матвіївка Вільнянського р-н. Прибувши
на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та частково кімната приватного одноповерхового житлового будинку загальною площею 120 кв. м.
О 02:46 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:24 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на приватному подвір’ї
27 вересня о 01:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Технічна, Комунарського р-н, м. Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір’ї горить надвірна споруда та дах гаражу загальною площею 50 кв. м.
О 01:32 вогнеборці локалізували пожежу, а о 01:37 повністю ліквідували.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки, 7 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 28 - 29 вересня 2017 року
по Запорізькій області
28.09.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 5-10о, вдень 14-19о.
29.09.17 – Мінлива хмарність, без опадів, на грунті заморозки 0-4о, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о, вдень 13-18о.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я