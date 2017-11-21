У м. Бердянськ вогнеборці врятували під час пожежі власника оселі

Деталі листопада 21, 2017

18 листопада о 16:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із будинків по вул. Грецька в м. Бердянськ.





Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловій кімнаті одноповерхового будинку горіли домашні речі на площі 18 кв.м.

Під час гасіння вогнеборці винесли на свіже повітря чоловіка та передали лікарям. 61-річного чоловіка каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

О 16:20 бійці ДСНС локалізували займання, а о 18:02 – повністю ліквідували та провели пролив і розбір конструкцій.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниць техніки та 4 чоловік особового складу.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області