Вогнеборці ліквідували пожежу у двоперховому приватному будинку

Деталі листопада 21, 2017

20 листопада о 02:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу яка сталася на території приватного домоволодіння по вул. Турбінна

Дніпровського району, м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить дах житлового двоповерхового приватного будинку на площі 90 кв.м.

О 02:48 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:55 – повністю ліквідували, після чого провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.



Прогноз погоди на 21 – 22 листопада 2017 року

по Запорізькій області

21.11.17 - Хмарно з проясненнями, вночі слабкі опади, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 1-6о тепла.

22.11.17 - Хмарно з проясненнями, часом опади, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області