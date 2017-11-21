Tuesday, November 21, 2017
    .
    • .

Вогнеборці ліквідували пожежу у двоперховому приватному будинку

Деталі
листопада 21, 2017

20 листопада о 02:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу яка сталася на території приватного домоволодіння по вул. Турбінна

Дніпровського району, м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить дах житлового двоповерхового приватного будинку на площі 90 кв.м.
О 02:48 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:55 – повністю ліквідували, після чого провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

 


Прогноз погоди на 21 – 22 листопада 2017 року
по Запорізькій області
21.11.17 - Хмарно з проясненнями, вночі слабкі опади, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 1-6о тепла.
22.11.17 - Хмарно з проясненнями, часом опади, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Боротьба за ЗалК триває

вересня 14, 2017

Важливо

П’ять депутатів облради об’єднались, щоб у Бердянську відкрити комунальну дитячу стоматологію

листопада 20, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 