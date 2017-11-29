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У Запоріжжі поліцейські затримали автокрадія

Деталі
листопада 29, 2017

Працівники Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримали чоловіка, який викрав цінні речі з авто.

27 листопада до Комунарського відділення поліції з заявою про крадіжку з автомобілю звернувся місцевий мешканець 1991 року народження. Чоловік розповів, що невідомий, пошкодивши замок, викрав з автомобіля магнітолу та флеш-носій.
Поліцейські встановили, що злочин скоїв місцевий мешканець 1975 року народження. Під час проведення огляду, правоохоронці виявили у чоловіка викрадене майно.

 

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання, щодо обрання стосовно зловмисника запобіжного заходу. Триває слідство.

З початку 2017 року запорізькими поліцейськими розкрито 6727 крадіжок.

Нагадаємо 20 листопада співробітники Кирилівського відділення поліції Головного управління Національної поліції Запорізької затримали раніше засудженого чоловіка, який викрав майно громадян на суму близько 90 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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